رئيس وزراء فيتنام يلتقي سفير الإمارات

التقى الدكتور بدر عبدالله سعيد المطروشي، سفير دولة الإمارات لدى فيتنام الاشتراكية، فام مين تشين رئيس وزراء جمهورية فيتنام، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس وزراء جمهورية فيتنام، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الدكتور بدر المطروشي أهمية تضافر الجهود لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية التي شهدت تطورات ملحوظة ومهمة. كما قدم الشكر لمعاليه على موقف بلاده الداعم للأمن والسلام وإدانة الاعتداءات على سيادة الدولة والمدنيين.

من جانبه، حمّل رئيس وزراء جمهورية فيتنام السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء، مشيداً بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكداً حرص فيتنام على تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية.

وعبر عن أمله أن يعم الأمن والسلام المنطقة، مؤكداً أهمية صون وسيادة الدول واحترام القانون وعدم انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدان استهداف المدنيين.