الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر على مملكة البحرين

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة، وأسفر عن استشهاد مدني متعاقد في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية خلال مهمة روتينية ضمن الطاقم الإماراتي، وإصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية، وعدد من الجنود البحرينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يُمثل انتهاكاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها.

كما عبّرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة وذوي الشهيد، وإلى المملكة المغربية الشقيقة وشعبها في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.