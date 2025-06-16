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عبدالله بن زايد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

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وام

 بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليميين، وذلك في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتناول سموه ودولة رئيس الوزراء اللبناني، خلال الاتصال، أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع، والعمل على خفض التصعيد.

كما تطرقا إلى أهمية اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار البناء وسيلة لمعالجة الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وصون أمن شعوبها.
 