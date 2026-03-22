أنور قرقاش: الخليج العربي وهو يواجه العدوان يريد أمناً مستداماً يكبح التهديد النووي والصواريخ والمسيرات وبلطجة المضائق

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مواجهة العدوان الإيراني الغاشم كشفت عن قوة راسخة في الثبات والصمود، مشدداً على أن التفكير لا ينبغي أن يتوقف عند حدود وقف إطلاق النار، بل يجب أن يتجه إلى حلول تضمن أمناً مستداماً في الخليج العربي.

وأوضح قرقاش أن المرحلة تتطلب معالجة جذرية لمصادر التهديد، وفي مقدمتها التهديد النووي، والصواريخ، والطائرات المسيّرة، وبلطجة المضائق، محذراً من أن يتحول العدوان إلى حالة دائمة من التهديد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن أمن الخليج لا يمكن أن يبقى رهينة لسياسات التصعيد الإيرانية، بل يستوجب ترتيبات رادعة تضمن الاستقرار وتحول دون تكرار الاعتداءات، بما يحفظ أمن دول المنطقة ومصالحها الحيوية.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "ونحن نواجه العدوان الإيراني الغاشم ونكتشف قوتنا الراسخة على الثبات والصمود، لا يتوقف تفكيرنا عند وقف إطلاق النار، بل يتجه إلى حلول تضمن أمناً مستداماً في الخليج العربي، تكبح التهديد النووي والصواريخ والمسيرات وبلطجة المضائق. فلا يُعقل أن يتحول العدوان إلى حالة دائمة من التهديد".