أنور قرقاش: العدوان الإيراني الغاشم يعزز خصوصية أمن الخليج العربي واستقلاليته عن المفاهيم التقليدية للأمن العربي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربي يحمل تداعيات جيوسياسية عميقة، ويكرّس الخطر الإيراني محوراً رئيسياً في الفكر الاستراتيجي الخليجي، بما يعزز خصوصية أمن الخليج واستقلاليته عن المفاهيم التقليدية للأمن العربي.

وأوضح قرقاش أن الصواريخ والمسيّرات والخطاب العدواني جميعها إيرانية المصدر، مشيراً إلى أن هذه التطورات ستقود بالضرورة إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتقوية منظومة الأمن الخليجي المشترك، وتوثيق الشراكات الأمنية مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن ما تشهده المنطقة اليوم يمثل الكلفة المباشرة للحسابات الإيرانية الخاطئة، في إشارة إلى أن سياسات طهران العدوانية لم تؤد إلا إلى تعميق عزلتها، ودفع دول الخليج إلى مزيد من التماسك والتنسيق الأمني في مواجهة التهديدات المتصاعدة.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "العدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي يحمل تداعياتٍ جيوسياسية عميقة، ويكرّس الخطر الإيراني محوراً رئيسياً في الفكر الاستراتيجي الخليجي، ويعزّز خصوصية أمن الخليج واستقلاليته عن المفاهيم التقليدية للأمن العربي. فالصواريخ والمسيرات والخطاب العدواني إيراني. والنتيجة تجاه تعزيز قدراتنا الوطنية والأمن الخليجي المشترك وتوثيق شراكاتنا الأمنية مع واشنطن.. هذه كلفة الحسابات الإيرانية الخاطئة".







