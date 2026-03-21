قرقاش: الاتحاد الأوروبي يدعم الإمارات في تصديها لعدوان إيران

أفاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بأن الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل للإمارات في تصديها للعدوان الإيراني. جاء ذلك أثناء لقاء معاليه لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج.

حيث عبّر دي مايو عن تقديره للحماية والرعاية التي توفرها الدولة لأكثر من 200 ألف مقيم أوروبي يساهمون في مختلف مجالات الحياة.ودوّن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش عبر منصة «إكس»:

«التقيت اليوم بسعادة لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، حيث أكد دعم الاتحاد الكامل لدولة الإمارات في تصديها للعدوان الإيراني. كما عبر عن تقديره للحماية والرعاية التي توفرها الدولة لأكثر من 200 ألف مقيم أوروبي يساهمون في مختلف مجالات الحياة».

وختم معاليه: «نمضي في الدفاع عن الوطن وما يمثله بكل قوة وثبات».وقال معاليه في تدوينة، أول من أمس: «تبرير بعض المسؤولين الإيرانيين عدوان بلادهم على دول الخليج العربي ومنهم البرلماني المتطرف المدعو حميد رسائي، بما تحمله من ادعاءات عبثية وغير مسؤولة، وما تنطوي عليه من تهديد صريح وتبرير للاستهداف العسكري للمنشآت المدنية والاقتصادية، لا تمثل خروجاً على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار فحسب، بل تجسد نهجاً خطيراً يقوض أسس النظام الدولي ويهدد الاستقرار الإقليمي».