رئيس الدولة يبحث مع أمير قطر وملك الأردن ورئيس لبنان تطورات أوضاع المنطقة والاعتداءات الإيرانية الإرهابية

سموه يبحث مع وزير خارجية تركيا التصعيد العسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية – مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة الرئيس جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وأعرب الجميع عن أطيب أمنياتهم بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى تعالى أن يعيدها على بلدانهم وشعوبهم بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والأمن والاستقرار. كما بحث سموه والقادة خلال الاتصالات..

تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على دولها وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.. مشددين على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة لتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد والأزمات.

لقاء

إلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.

وتبادل سموه والوزير التركي التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيين الله تعالى أن يعيده على البلدين وشعبيهما بالخير والبركة وعلى العالم أجمع بالأمن والسلام.

ونقل وزير الخارجية التركي إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار.. فيما حمّله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا مزيداً من التقدم.

وجدد معاليه خلال اللقاء إدانة تركيا الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة لما تمثله من انتهاك للسيادة والقوانين الدولية وتهديد للاستقرار الإقليمي.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهاكان فيدان، التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. مشددين على ضرورة وقف التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من التوترات والأزمات.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

