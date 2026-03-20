أنور قرقاش: نمضي في الدفاع عن الوطن بكل قوة وثبات

أفاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل للإمارات في تصديها للعدوان الإيراني.

جاء ذلك أثناء لقاء معاليه لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، حيث عبر دي مايو عن تقديره للحماية والرعاية التي توفرها الدولة لأكثر من 200 ألف مقيم أوروبي يساهمون في مختلف مجالات الحياة.

وختم معاليه: "نمضي في الدفاع عن الوطن وما يمثله بكل قوة وثبات".