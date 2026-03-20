رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع الرئيس الأمريكي الاعتداءات الإيرانية

دفاعاتنا الجوية تتصدى لـ 2063 صاروخاً ومسيّرة منذ بدء الهجمات السافرة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كما بحث الجانبان الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة ضد دولة الإمارات والدول الشقيقة في المنطقة.

والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية، بما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين الدولية. وأدان الرئيس الأمريكي هذه الاعتداءات، مؤكداً تضامن الولايات المتحدة مع دولة الإمارات ودول المنطقة ودعمها الكامل لها في دفاعها عن أراضيها واستقرارها وأمنها.

من جهة أخرى تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع 7 صواريخ باليستية، و15 طائرة مسيّرة قادمة من إيران، ليبلغ بذلك إجمالي ما تعاملت معه الدفاعات الجوية الإماراتية منذ بدء الاعتداءات 2063 صاروخاً ومسيّرة، بواقع 334 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1714 طائرة مسيّرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة، خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية والفلسطينية، وإصابة 158 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.