سيف بن زايد ومساعد وزير الأمن العام الصيني يبحثان التعاون

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ليو تشونغ يي، مساعد وزير الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وبحث سموه مع المسؤول الصيني، أهمية تكامل الجهود الدولية في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وناقش اللقاء أوجه تطوير علاقات التعاون الثنائية في تعزيز تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومات العمل الأمنية لدعم قدرات التنبؤ الاستباقي والحد من الجرائم بكفاءة عالية.

حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط وأعضاء الوفد الصيني.