صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع روسيا

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إينا سفياتينكو، نائبة رئيس مجلس الاتحاد في الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، والتي تزور الدولة حالياً للمشاركة في منتدى المرأة العالمي التي تستضيفه دبي.

شراكة

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

وأكد معالي صقر غباش أن المستوى المتميز من العلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين انعكس على العلاقات البرلمانية والتعاون الوثيق بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية.