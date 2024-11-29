20 شاحنة إغاثية إماراتية تحمل 337 طناً من كسوة الشتاء تدخل غزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، حيث عبرت قافلتان محملتان بالمواد الأساسية الضرورية وكسوة الشتاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

وتتألف القافلتان من 20 شاحنة تحمل على متنها أكثر 337 طناً تتضمن كسوة الشتاء، وخيماً، ومستلزمات العائلة، والمواد الغذائية التي تشمل طحيناً وسكراً وزيت الطعام والأرز، ومستلزمات طبية، وأغطية مضادة للماء، إضافة إلى ستر شتوية مقاومة للأجواء الباردة، والبطانيات والقفازات الشتوية، لمساعدة الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الأوضاع في قطاع غزة، والعمل على رفع المعاناة عن الفئات المتضررة، لمواجهة البرد القارس خلال فصل الشتاء.

وتواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من آثار موجة البرد القارس ومن حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. وقدمت «عملية الفارس الشهم 3» 12.023.160 طرداً غذائياً لسكان قطاع غزة، كما قدمت 72954 خيمة إيواء للنازحين، فيما قدمت 91030 طرداً صحياً للأشقاء الفلسطينيين.