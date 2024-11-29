محمد الشرقي يستقبل سفيري بلجيكا وإيرلندا لدى الدولة

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلاً على حدة، أنطون ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، وأليسون ميلتون سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة.



ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالسفيرَين اللّذين قدما للسلام على سموه، متمنياً لهما التوفيق في أداء مهام عملهما.

وجرى خلال اللقاءين تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام بين الجانبين، وسُبل تطوير العلاقات الثنائية المشتركة بما يحقق مصلحة الشعوب. من جانبهما، عبر السفيران عن شكرهما وتقديرهما لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على كافة الأصعدة. حضر اللقاءات الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.