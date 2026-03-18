الإمارات تقدم مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية عاجلة لغزة

أبوظبي - البيان، وام

بتوجيهات الشيخة موزة بنت سهيل الخييلي، أرسلت دولة الإمارات شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة إلى قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة، التي تنفذها الدولة في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، بتكلفة أكثر من (2.7) مليون درهم في استجابة إنسانية عاجلة، ودعماً للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، التي يشهدها القطاع.

وتضم الشحنة مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، التي جرى تجهيزها بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الصحية الملحة، بما يسهم في دعم القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والمصابين.

مساعدات غذائية

كما قدمت مبادرة عطايا مساعدات رمضانية للأشقاء في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، تضمنت 31.000 سلة غذائية تحتوي على مختلف العناصر الأساسية، في إطار المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم أوضاع الشعب الفلسطيني وتحسين ظروفه الإنسانية.

وقالت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي:

«تجسد هذه المساعدات التزام «عطايا» المستمر تجاه الأشقاء في فلسطين، وتمثل إحدى صور الاستجابة الإنسانية العاجلة للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وتأمين احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الفضيل، بما يعزز الدور الريادي للدولة في ترسيخ قيم التضامن الإنساني».

وأضافت سموها: «تأتي هذه المبادرة لتعزيز سلسلة الإمدادات الغذائية وتأمين المتطلبات الضرورية، في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها قطاع غزة»، مؤكدة أن مسيرة «عطايا» ستمضي قدماً في تبني مشاريع إنسانية مستدامة تحقق احتياجات المجتمعات الأكثر تضرراً.

انطلاقاً من رؤية المبادرة التي تضع كرامة الإنسان واستدامة العطاء فوق كل اعتبار، والعمل على إحداث فارق حقيقي وملموس في حياة الأقل حظاً.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم، إذ تعد دولة الإمارات في مقدمة الدول التي قدمت مساعدات إنسانية براً وبحراً وجواً، بأكثر من 45 % من إجمالي المساعدات الدولية، وبما يقارب مليار دولار.

وأعلنت الدولة في 19 فبراير 2026، خلال انعقاد الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام بواشنطن، عن مساهمتها بـ1.2 مليار دولار إضافية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.