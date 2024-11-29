الفائزون بجائزة التميز الحكومي العربي: شكراً محمد بن راشد على المبادرة الرائدة والاستثنائية

عبر الفائزون بجائزة التميز الحكومي العربي بدورتها الثالثة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الحكومية الفائزة على المستوى العربي عن سعادتهم وفخرهم واعتزازهم بهذا الفوز وتقدموا بالشكر لراعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذه المبادرة الرائدة والاستثنائية في تحفيز التميز والتطوير المستمر في أداء مختلف المؤسسات والجهات الحكومية العربية.

وأكد الفائزون أن التكريم بهذه الجائزة المرموقة يرتب مزيداً من المسؤوليات على الجميع لبذل جهود مضاعفة في التطوير وتبني التميز والابتكار والريادة نهجاً مستمراً في تحقيق أعلى مستويات الأداء في العمل الحكومي وتطوير خدمات وأدوات تنهض بمختلف القطاعات وبما ينعكس بإحداث فارق إيجابي في حياة المجتمعات العربية.

مبادرات رائدة

وأعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، الفائز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل وزير عربي»، عن الفخر والاعتزاز بهذا التقدير، مؤكداً أن هذا تكريمٌ لجهود أعضاء فريق البحرين بأجمعه، وهو نتاج الإنجازات المتميزة التي تحققت لمملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وبتنفيذ توجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الحفل على مبادراته الرائدة لتطوير مسيرة العمل الحكومي على مستوى العالم العربي، كما ثمن جهود حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية في تنظيم هذه الجائزة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز الحكومي العربي، ومبادئ التميز والابتكار لصناعة مستقبل أفضل.

وبمناسبة فوز مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، الحائز على جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، عبر الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين عن تقديره لهذا التكريم العربي والذي يؤكد النهج الحضاري والإنساني والحقوقي المتميز الذي تتبعه مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين في الحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الإنسانية وخفض معدلات الجريمة، بما يحافظ على أمن المجتمع وسلامته ويحمي نسيجه الاجتماعي.

برامج مبتكرة

وأكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن فوز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل وزارة عربية»، يُعد تتويجاً لجهودها المستمرة في تطوير الأداء الحكومي، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والتميُّز، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، بما يسهم في تحسين حيوية المجتمع، ورفع جاذبية سوق العمل السعودي. ولفت إلى أن هذا الإنجاز يأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بدورها المحوري في تنفيذ مبادرات نوعية وبرامج مبتكرة أسهمت في تحسين سوق العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وينم عن طموحاتها في تطبيق أفضل المعايير على كافة المستويات، بما يعزز من مكانتها المرموقة في العالم العربي.

وقالت الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزيرة التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية ومحافظ دمياط سابقاً، الفائزة بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل محافظ عربي: «إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة يشكل دافعاً قوياً وحافزاً لي ولزملائي ولجميع الدوائر الحكومية العربية والموظفين الحكوميين لتقديم أفضل ما لديهم، ولإبراز قدراتهم على الابتكار والتميز، للنهوض بدولنا العربية لتكون في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة».

رؤية طموحة

وأوضح الدكتور نزار مهيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء في المملكة الأردنية الهاشمية الفائزة بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية»، أن الفوز بالجائزة يمثل حافزاً لبذل المزيد من الجهود، لتحقيق رؤيتنا الطموحة في تطوير أفضل نماذج العمل التي تسهم في ترسيخ الثقة بمنظومة الغذاء والدواء في الأردن، والارتقاء بالصناعات الدوائية المحلية وتعزيز إنتاج وصادرات القطاع، بصفته أحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار عبدالملك بن عبدالعزيز التويجري مدير عام الإدارة العامة لسلامة المنتجات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأن فوز الهيئة من خلال مبادرة سلامة المنتجات بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية»، يترجم سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق الجودة والتميز في الأداء الحكومي، ويعكس التزام الهيئة بسلامة المنتجات الاستهلاكية المعروضة للمستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، من خلال توفير منتجات سليمة وآمنة وموثوقة.

وأعرب الدكتور خليفة البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء بسلطنة عمان عن سعادته لفوز مبادرة التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت التي أطلقها المركز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مبادرة / تجربة تطويرية حكومية، مثمناً دور الجائزة في تسليط الضوء على المبادرات المتميزة في العمل الحكومي العربي، وما يرسخه ذلك من نهج في اعتماد التميز والريادة والتطوير الدائم للإدارة ركيزة أساسية للعمل الحكومي وأسلوباً في التفكير والابتكار للارتقاء بجودة حياة المجتمعات العربية.

من جهته، أكد نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية في المملكة الأردنية الهاشمية، أن الوزارة تعتبر فوز مشروع «الدمج والتنوع في التعليم» في جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، إنجازاً مهماً ستواصل من خلاله ما بدأته من تحقيق قفزة استثنائية في هذا المجال بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

حراك دائم

وأعربت الدكتورة إلهام خريسات أمين عام وزارة الصحة الأردنية عن سعادتها بفوز مشروع «سمع بلا حدود» بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي. وأشادت بما أحدثته الجائزة من حراك دائم على المستوى العربي في تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون في مجال التطوير الحكومي الذي يعتبر المؤثر الرئيس في النهوض بمختلف مجالات التنمية وبما ينعكس إيجاباً على حياة الشعوب العربية وتنميتها وازدهارها.

وقالت: «إن فوز مشروع «سمع بلا حدود»، هو فوز لجميع الشركاء في هذا المشروع وكذلك لكل من أسهم في منح الأمل لهذه الفئة المهمة في المجتمع، من خلال زراعة القوقعة للأطفال وتعزيز فرصهم في استعادة نعمة السمع والتواصل مع الآخرين».

تعميم الأفكار المتميزة

وأكد المهندس فايز الحربي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أن الهيئة تنظر إلى فوز مشروع الواحات الصناعية بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، كتقدير واحتفاء تعتز وتفخر به، لما تمثله هذه الجائزة الأكبر من نوعها على المستوى العربي من قيمة عالية في تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها المشاريع والمبادرات الفائزة، ولما يمثله المشروع من جهة أخرى من أهمية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية في مضاعفة نمو مختلف القطاعات.

وقال: «إن مشروع الواحات الصناعية هو مشروع استراتيجي حقق نجاحات فارقة من أهمها توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لرواد ورائدات الأعمال، وتوطين الصناعات الواعدة وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي، ويسرنا احتفاء جائزة التميز العربي به كواحد من النماذج الملهمة سواء على مستوى إنجازاته أو على مستوى ما قدمه من أفكار وحلول وتطبيقات مبتكرة ومتميزة لتعميم هذه التجربة والإفادة منه».

مبادرة ملهمة

وعبرت مي عبدالحميد أحمد السيد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في جمهورية مصر العربية، عن فخرها وسعادتها الكبيرة بالفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية».

وأشارت إلى أن الفوز بهذه الجائزة لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة الدعم الكبير الذي يقدمه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أطلق برنامج سكن لكل المصريين كأحد أهم البرامج القومية لتوفير سكن كريم للمواطنين، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق الاستحقاق الدستوري في الحق بالسكن.

وأضافت أن البرنامج يحظى بدعم مباشر من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، الذي وصفه بأنه «أحد أهم برامج الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية»، مشيرة إلى أن دعمه المستمر أسهم في إزالة التحديات، وتوفير الإمكانيات لتحقيق الأهداف الطموحة للبرنامج.

وأكدت أهمية الاستقرار المؤسسي الذي تبنى رؤية استراتيجية واضحة بدعم مباشر من مجلس إدارة الصندوق، وكافة شركاء النجاح، مما أسهم في تضافر الجهود لتحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة.

أحدث التقنيات

وأكد اللواء الطبيب إبراهيم بن محمد الناصر، مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة بالمملكة العربية السعودية الفائز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية»، أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل دؤوب ورؤية استراتيجية تركز على تطوير البنية التحتية الطبية للمستشفى وتبني أحدث التقنيات لضمان سلامة وراحة المرضى، وهو حافز لنا للاستمرار في الارتقاء بأداء الإدارات والموظفين لتقديم رعاية طبية متكاملة وعالية الجودة ضمن استراتيجية الخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

وأوضح مراد عبد القادر سعيد حسن رئيس مركز ومدينة إبشواي في جمهورية مصر العربية أن الفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل مدير بلدية في المدن العربية» يعتبر وساماً على صدر كل من عمل وبذل جهوداً مخلصة لتحسين جودة الحياة وتنفيذ مشاريع تطويرية تلبي تطلعات أهالي مدينة إبشواي.

تحفيز الإبداع

وثمن منير خماس فرج، أستاذ مساعد واستشاري الجراحة العصبية في وزارة الصحة في جمهورية العراق، الفائز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل موظف حكومي عربي»، دور الجائزة في تحفيز الإبداع والابتكار وتعزيز الأداء في مختلف القطاعات الحكومية على مستوى الوطن العربي، معرباً عن فخره بالفوز بالجائزة الذي يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة تقديم حلول طبية مبتكرة وتطوير الرعاية الصحية لضمان حصول جميع المرضى على أفضل الخدمات الطبية.

بدورها، قالت الدكتورة آمال الصياحين مديرة وحدة الأبحاث والابتكار في وزارة المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية الفائزة بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل موظفة حكومية عربية»: «أشعر بفخر كبير لحصولي على هذه الجائزة المرموقة، التي جاءت تقديراً لمساهماتي في تحسين جودة المياه والحفاظ على الموارد البيئية في الأردن والمنطقة العربية».

وأضافت: «أتقدم بجزيل الشكر لجميع القائمين على جائزة التميز الحكومي العربي، التي أتاحت الفرصة لجميع المبدعين والمتميزين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية على امتداد الوطن العربي لكي يظهروا أفضل ما لديهم من إبداع كل في مجال عمله وتخصصه، وأيضاً أعطت الحافز للآخرين كي يبحثوا عن أفكار تطويرية ويسعوا إلى تنفيذها، بهدف تطوير الخدمات الحكومية في البلاد العربية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات».

فخر

وقالت الدكتورة عزيزة عبدالله الغافري، الحاصلة على جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل موظفة حكومية عربية»: «أشعر بفخر وامتنان كبيرين لحصولي على المركز الأول وتكريمي بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة «أفضل موظفة حكومية عربية».

وأضافت: «يعزز هذا التكريم التزامي بتقديم المزيد من براءات الاختراع في قطاع الصحة، ويحفزني على الاستمرار في تقديم ابتكارات تسهم في رفع مستوى العناية الصحية في سلطنة عمان وحماية المجتمع من الأمراض، وأتطلع إلى أن يكون هذا التكريم دافعاً لتطوير أكبر وتحقيق المزيد من الإنجازات».

وقال محمد محمود خطري مكلف بمهمة ومنسق مشروع عناية في وزارة الصحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي حصلت على تكريم خاص ضمن جائزة التميز الحكومي العربي عن مشروع دعم النظام الصحي «عناية»: «يشكل حصولنا على تكريم خاص دافعاً كبيراً لنا في وزارة الصحة لمواصلة تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في المنشآت النائية بموريتانيا. لقد عملنا على تعزيز إمكانيات المنشآت الطبية في هذه المناطق من خلال توفير خدمات صحية أساسية وتحسين جودة الرعاية الصحية لتكون أكثر فاعلية».

تعزيز السلام الأسري

وقال فضيلة الدكتور أسامة هاشم الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، الذي حصل على تكريم خاص ضمن جائزة التميز الحكومي العربي: «غمرتنا السعادة بهذا التكريم الخاص لمشروع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية المجتمعي - إنشاء «وحدة لمّ الشمل» لحل النزاعات الأسرية، ومعالجة مشكلة كثرة الطلاق، والعمل على زيادة التماسك الأسري والمجتمعي، وتنشئة أطفال في أُسَر سوية مستقرة، وقد مثَّل لنا هذا التكريم دافعاً قويّاً لمواصلة رسالة هذا المشروع السامية تجاه أمتنا ومجتمعنا، وما يحققه من أهداف دينية وإنسانية راقية».

وقال الدكتور رياض فاضل الفيلي مدير عام دائرة التدقيق والرقابة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق، ومنسق جمهورية العراق في جائزة التميز الحكومي العربي: «يشرفنا في الحكومة العراقية الحصول على هذه الجائزة عن تطبيق «بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية»، هدفنا تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى كافة الخدمات الحكومية عبر منصة رقمية متطورة توفر مجموعة واسعة من الخدمات لجميع المؤسسات الحكومية بكل يسر وأمان».

وأعربت وزارة الداخلية في دولة قطر، بمناسبة فوز تطبيق «مطراش2» بجائزة التميز الحكومي العربي لهذا العام عن فئة أفضل تطبيق حكومي عربي، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يُعد تتويجاً لجهود الوزارة المستمرة في تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية، مشيدة في هذا الخصوص بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في رعايتها وتنظيمها لجائزة التميز الحكومي العربي، التي تبرز تطور الخدمات الحكومية على مستوى الوطن العربي.

وقال العميد جاسم البوهاشم السيد مدير عام الاتصالات ونظم المعلومات وسكرتير وزير الداخلية للتنسيق والمتابعة: «إن فوز تطبيق مطراش2 بهذه الجائزة يعكس التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة 2024 ـ 2030 التي تهدف إلى تطوير خدماتها الرقمية لتلبية احتياجات الجمهور بيسر وسهولة وكفاءة عالية في سرعة إنجاز المعاملات في وقت وجيز».

وأشار إلى أن نجاح التطبيق في تقديم خدمات متنوعة وشاملة للمؤسسات والأفراد ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير من الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد «لخويا»، إضافة إلى جهود فريق العمل القائم على تطوير التطبيق بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات والذي ظل يعمل وبشكل دائم على تحسين تجربة المستخدم وتطوير الخدمات المختلفة المشمولة في التطبيق.

أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في مملكة البحرين أن حصول المشروع الوطني «لامع» على جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، هو نتاج حقيقي للدعم الكبير الذي تلقاه برامج تمكين الشباب من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، والذي دائماً ما يؤكد على أهمية تمكين الشباب البحريني في مختلف المجالات، كما أن الفوز بهذه الجائزة جاء متوافقاً مع رؤية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والذي جعل تمكين الشباب ضمن أولويات العمل الحكومي.

وبينت وزيرة شؤون الشباب، أن الوزارة من خلال المشروع الوطني «لامع» حرصت على ترجمة الاستراتيجية التي أقرها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والرامية إلى تمكين الشباب البحريني وزيادة تنافسيتهم عالمياً من خلال الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم عبر برامج نوعية ومتخصصة تسهم في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب وتقديم الشباب البحريني نموذجاً فاعلاً في عملية التنمية التي تشهدها المملكة.

وأضافت وزيرة شؤون الشباب، عملت الوزارة على تعزيز تنافسية الشباب بصورة فعلية وحرصت على تكثيف جهودها لتطوير منهجيات تتبنى المتميزين وذلك من خلال المشروع الوطني «لامع» والذي حقق نتائج متميزة على المستوى المحلي وتمكن من حصد الجائزة العربية التي جاءت بمثابة اعتراف عربي رفيع المستوى بالنجاحات الكبيرة التي حققها الفائزون بجائزة التميز الحكومي العربي: تكريم مرموق يحفزنا لمضاعفة الجهود واستمرار التميز والنهوض بالمجتمعات ودوره الحقيقي في عمليات تمكين الشباب في المملكة.

ويدخل مشاركو «لامع» في مجموعة من المراحل التقييمية ويخضعون لعدة اختبارات صممت بمنهجية عالمية مدروسة، إضافة إلى مجموعة من التحديات والبرامج وورش التدريب ومعسكرات دولية تسهم في صقل شخصيتهم قبل الانتقال إلى المرحلة الأخيرة لإعداد واقتراح المشروعات التي تصب في تنمية قطاعات المملكة.