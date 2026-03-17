رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال اتصال هاتفي تلقاه من دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند..تطورات الأوضاع في المنطقة إثر الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاتصال إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة والتضامن مع الإمارات إزاء جميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة مواطنيها.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وتغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة لتجنيبها مزيداً من الأزمات وبما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.