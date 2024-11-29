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لطيفة بنت محمد تستقبل آصيفة بوتو زرداري ولويز أرانيتا ماركوس

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البيان

دبي
لطيفة بنت محمد خلال استقبالها آصيفة زرداري بحضور منى المري وهالة بدري
البيان
لطيفة بنت محمد خلال استقبالها آصيفة زرداري بحضور منى المري وهالة بدري
سموها في حديث مع آصيفة زرداري
البيان
سموها في حديث مع آصيفة زرداري
لطيفة بنت محمد خلال استقبالها لويز أرانيتا ماركوس
البيان
لطيفة بنت محمد خلال استقبالها لويز أرانيتا ماركوس

بحثت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في لقاءين منفصلين، سبل التعاون المشترك في مجالات الثقافة والفنون وصون التراث، مع كل من سيدة باكستان الأولى، آصيفة بوتو زرداري، ابنة الرئيس الباكستاني، وسيدة الفلبين الأولى لويز أرانيتا ماركوس، حرم الرئيس الفلبيني.

ونشرت سموها تغريدة على موقع «إكس»، قالت فيها: «في لقاء ملهم مع سيدة باكستان الأولى، آصيفة بوتو زرداري، ابنة الرئيس الباكستاني، بحثنا سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات ثقافية متنوعة، واطلعَتْ على تجربة دبي الرائدة في صون التراث وتصميم المستقبل، واجتمعنا على ضرورة مناصرة المرأة في مختلف أدوارها ودعم طموحاتها، لنستثمر قوة تأثير المرأة في مجتمعاتنا بأفضل صورة، وذلك على هامش فعاليات منتدى المرأة العالمي في دبي».

وفي تدوينة تالية، قالت سموها: «سعدت بلقاء سيدة الفلبين الأولى لويز أرانيتا ماركوس، حرم الرئيس الفلبيني، حيث ناقشنا سبل التعاون المشترك وتوطيد العلاقات بين الطرفين في مجالات الثقافة والفنون».