نهيان بن مبارك والمبعوث الخاص لرئيس وزراء بنغلاديش يؤكدان متانة علاقات البلدين

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بمدينة أبوظبي لطفي صديقي، المبعوث الخاص لكبير المستشارين (رئيس الوزراء) لحكومة جمهورية بنغلاديش، الذي يزور الدولة في إطار تعزيز التواصل الثنائي بين البلدين الصديقين.

وفي بداية اللقاء، رحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالضيف، مشيداً بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنغلاديش، والتي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأهمية مدّ جسور التعاون مع دول جنوب آسيا، لا سيما بنغلاديش التي تجمعها بالإمارات روابط إنسانية وثقافية واقتصادية عميقة.

من جانبه، أعرب لطفي صديقي عن بالغ شكره وامتنانه لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حفاوة الاستقبال، مشيداً بمكانة دولة الإمارات ودورها الرائد في دعم جهود التنمية المستدامة إقليمياً ودولياً. واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسعي لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون.