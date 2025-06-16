رئيس الدولة يبحث ورئيس وزراء المملكة المتحدة والرئيس القبرصي تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي مع معالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتبني الحلول الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

على صعيد متصل، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، أمس خلال اتصال هاتفي، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وإمكانيات تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاستقرار والأمن الإقليميين، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع وتجنب اتساع الصراع في المنطقة، والعمل على حل القضايا والخلافات من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي.

تطورات

إلى ذلك، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي أمس، مع يوهان فاديفول، وزير الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، التطورات الإقليمية الراهنة في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وناقش الجانبان خلال الاتصال أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع وتفادي اتساع رقعة الصراع في المنطقة، كما تطرق الاتصال إلى ضرورة تبني الوسائل الدبلوماسية والحوار سبيلاً لحل الأزمات، بما يسهم في صون السلم والأمن الإقليميين.