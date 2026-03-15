أنور قرقاش رداً على عراقجي: تبريراتك أدانت بلادك وكرّست عزلتها وفضحت عدوانها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تمتلك الحق الكامل في الدفاع عن نفسها عقب الهجوم الإيراني الذي استهدفها، مشيراً إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التي اتهم فيها الإمارات بالاعتداء على إيران تعكس سياسة مرتبكة أخطأت العنوان وأضاعت البوصلة.

وأوضح قرقاش أن ما جرى يمثل عدواناً إرهابياً مفروضاً على الإمارات، إلا أن الدولة ما زالت تُغلّب العقل والمنطق وتواصل نهج ضبط النفس، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إيجاد مخرج للأزمة يحفظ استقرار المنطقة.

وأضاف أن محاولة تبرير الهجوم لم تنجح في تغيير الحقائق، بل أسهمت في تكريس عزلة إيران وفضح طبيعة عدوانها، لافتاً إلى أن الإمارات بذلت حتى اللحظة الأخيرة جهوداً دبلوماسية صادقة للوساطة بين واشنطن وطهران من أجل تجنب اندلاع الحرب.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "بعد 1909 هجوم إيراني غاشم على دولة الإمارات، يخرج السيد عباس عرقجي ليتهم الإمارات بالاعتداء على إيران، ضمن سياسة مرتبكة أخطأت العنوان وأضاعت البوصلة وغابت عنها الحكمة".

وأضاف معاليه: "للإمارات حق الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان الإرهابي المفروض عليها، لكنها ما زالت تُغلّب العقل والمنطق وتواصل ضبط النفس وتبحث عن مخرجٍ لإيران والمنطقة".

وختم معاليه تدوينته بقوله: "في تبريره أدان عرقجي بلاده وكرّس عزلتها وفضح عدوانها، وهو يعلم أن الإمارات بذلت حتى اللحظة الأخيرة جهوداً صادقة للوساطة بين واشنطن وطهران لتجنب هذه الحرب".