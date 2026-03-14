سفير الإمارات يتسلم وسام «هونوراتو فاسكيز» من وزيرة خارجية الإكوادور

قلدت غابرييلا سومرفيلد، وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، إبراهيم سالم حميد علي العلوي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيرو والسفير غير المقيم لدى جمهورية الإكوادور، وسام «هونوراتو فاسكيز» الوطني بدرجة الصليب الأكبر، والذي يُمنح بمرسوم من دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، تقديراً لجهوده المتميزة في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور.

وأشادت سومرفيلد، خلال مراسم تقليد الوسام، بالدور المهم الذي اضطلع به إبراهيم العلوي في تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وما بذله من جهود أسهمت في توطيد أواصر الشراكة بين دولة الإمارات والإكوادور.من جانبه، أعرب السفير عن خالص شكره وتقديره على هذا التكريم.