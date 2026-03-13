رئيس الدولة وقادة دول يؤكدون ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعدد من قادة الدول الصديقة هاتفياً المستجدات في المنطقة في ظل ما تشهده من تطورات عسكرية خطيرة وتداعياتها على أمنها واستقرارها.. مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية تفادياً لمزيد من التهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الأرجنتين

وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس اتصالاً هاتفياً من خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن الأرجنتين مع دولة الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وبما يضمن سلامة أراضيها ومواطنيها.

كما أدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق، لما يمثله من انتهاك للأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للرئيس خافيير ميلي لموقف الأرجنتين الداعم لدولة الإمارات.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأرجنتيني، خلال الاتصال، المستجدات في المنطقة في ظل ما تشهده من تطورات عسكرية خطيرة وتداعياتها على أمنها واستقرارها.. مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية تفادياً لمزيد من التهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

سوريا

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة إثر التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على أمنها واستقرارها.. مؤكدين أهمية تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة في المنطقة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد الرئيس أحمد الشرع تضامن سوريا مع دولة الإمارات إزاء الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف أراضيها وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة.

كما أدان خلال الاتصال الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق.. مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد سلامة العاملين في السلك الدبلوماسي وأمنهم.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس أحمد الشرع لموقف بلده الداعم والمتضامن مع دولة الإمارات.

موريتانيا

وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، بحثا خلاله التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين.

وعبر الرئيس الموريتاني، خلال الاتصال، عن إدانة الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق لما يمثله من انتهاك لجميع الأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

كما جدد إدانة موريتانيا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف أراضي دولة الإمارات وعددٍ من الدول الشقيقة في المنطقة وتضامنها مع الدولة في دفاعها عن سيادتها وأمنها واستقرارها.

وشدد الجانبان على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد العسكري بما يحول دون مزيد من التهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المجر

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي مع فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار فيها في ظل ما تشهده من تطورات عسكرية وأمنية خطيرة.

وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية.. مؤكدين أن التصعيد العسكري في المنطقة ينطوي على تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. كما بحث الجانبان خلال الاتصال علاقات البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

