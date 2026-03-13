‏رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون سلطان عمان في وفاة فهد بن محمود

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على منصة «إكس»: «خالص التعازي والمواساة للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد طيب الله ثراه.. والذي مثل السلطنة خير تمثيل عبر سنوات طويلة من العمل السياسي والحكومي. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة الفقيد.

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.