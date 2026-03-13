شخبوط بن نهيان يبحث التعاون مع رئيسي زامبيا وموزمبيق

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، هاكيندي هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، بالعاصمة لوساكا.

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، إلى الرئيس الزامبي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، رحب رئيس جمهورية زامبيا بزيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان وحمّل معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ منصور بن زايد، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين، لا سيما في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعدين والطاقة المتجددة.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية زامبيا، والتزامها في بناء شراكات مستدامة وذات المنفعة المتبادلة.

كما تناول اللقاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دولة الإمارات ودول في المنطقة.

كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، دانييل شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، بالعاصمة مابوتو.

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، إلى الرئيس الموزمبيقي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ منصور بن زايد، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، رحب رئيس جمهورية موزمبيق بزيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان وحمّل معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ منصور بن زايد، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأعرب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، عن خالص شكره وتقديره لدانييل شابو على موقف موزمبيق الداعم لدولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تستهدف دولة الإمارات وتضامن بلاده مع دولة الإمارات.

وأكد معاليه خلال اللقاء العلاقات الإماراتية - الموزمبيقية الوطيدة وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مشيراً إلى عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بما يخدم مصالحهما المتبادلة.