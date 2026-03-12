محمد بن راشد يعزي سلطنة عمان قيادة وشعباً في وفاة فهد بن محمود آل سعيد

أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن خالص التعازي والمواساة للشعب العماني الشقيق ولجلالة السلطان هيثم بن طارق، في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد طيب الله ثراه، والذي مثل السلطنة خير تمثيل عبر سنوات طويلة من العمل السياسي والحكومي.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خالص التعازي والمواساة للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد طيب الله ثراه .. والذي مثل السلطنة خير تمثيل عبر سنوات طويلة من العمل السياسي والحكومي .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".