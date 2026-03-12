Al Bayan
محمد بن راشد يعزي سلطنة عمان قيادة وشعباً في وفاة فهد بن محمود آل سعيد

البيان

أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن خالص التعازي والمواساة للشعب العماني الشقيق ولجلالة السلطان هيثم بن طارق، في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد طيب الله ثراه، والذي مثل السلطنة خير تمثيل عبر سنوات طويلة من العمل السياسي والحكومي.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خالص التعازي والمواساة للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد طيب الله ثراه .. والذي مثل السلطنة خير تمثيل عبر سنوات طويلة من العمل السياسي والحكومي .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".
 