حمدان بن محمد يعزي سلطنة عمان قيادةً وشعباً في وفاة فهد بن محمود آل سعيد

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى سلطنة عمان قيادةً وشعباً في رحيل المغفور له بإذن الله صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سلطنة عمان قيادةً وشعباً في رحيل المغفور له بإذن الله صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ... قدّم الراحل، على مدى عقود طويلة، نموذجاً في العطاء والإخلاص لوطنه، وأسهم بدور فاعل في دعم مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك".