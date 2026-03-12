أنور قرقاش: إدانة مجلس الأمن للاعتداءات الإيرانية تزيد من عزلتها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والمنطقة، يمثل موقفاً دولياً واضحاً يرفض سياسات التصعيد ويضع طهران أمام عزلة دولية متزايدة.

وشدد معاليه في تدوينة له على أن هذه الاعتداءات تُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي قامت عليها العلاقات الدولية.

وأشار قرقاش إلى أن الإجماع الدولي على إدانة هذه الهجمات يبعث برسالة واضحة مفادها أن "احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي يظلان الأساس الراسخ لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة".

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "اعتماد مجلس الأمن قراراً يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي وعددٍ من دول المنطقة، ويؤكد أنها انتهاكٌ لسيادة الدول ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، يعكس موقفاً دولياً واضحاً يرفض هذه الهجمات ويزيد من عزلة إيران".

وأضاف معاليه: "يبقى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي أساساً للأمن والاستقرار في المنطقة".