أنور قرقاش: العدوان الإيراني يكذب.. الهجمات الغاشمة تطال البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس دولة الإمارات، أن العدوان الإيراني يكذب حين يدّعي استهداف القواعد العسكرية الأميركية في الخليج؛ فأرقام الصواريخ والمسيّرات تكشف حقيقة مختلفة.

وأضاف معاليه : "الهجمات تطال البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية دون اعتبار للمدنيين والأبرياء. نحمد الله على كفاءة قدراتنا الوطنية في صد هذه الهجمات الغاشمة".

