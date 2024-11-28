صقر غباش يبحث التعاون مع أصدقاء الإمارات في البرلمان الإيطالي

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي سلفاتوري كياتا رئيس لجنة الصداقة مع الإمارات في البرلمان الإيطالي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى الدولة بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإيطالي، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في المجالات كافة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن هناك توافقاً مشتركاً بين دولة الإمارات وإيطاليا حول العديد من الملفات والقضايا الدولية الهامة، وأن هذا التوافق يعكس متانة العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين البلدين على الساحة الدولية.

وأشاد معالي صقر غباش بحضور الوفد الإيطالي للجلسة الافتتاحية للدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر.

وأشار معاليه إلى أن لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية-الإيطالية بين المجلسين التي تشكلت عام 2009 هي واحدة من أوائل لجان التعاون والصداقة البرلمانية التي شكلها المجلس الوطني على المستوى الدولي، وأثني معاليه على جهود لجان الصداقة في تعزيز الحوار السياسي وتطوير آليات التشاور المستمر، وهو ما ينعكس في التعاون المثمر بين البلدين، سيما التعاون البرلماني والتشريعي وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين.

من جانبه أعرب سالفاتوري كاياتا، عن شكره العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به الوفد في دولة الإمارات. وأشاد بالصداقة القوية التي تربط بين البلدين، مؤكداً حرص إيطاليا على تطوير هذه العلاقة بما يعكس الروابط التاريخية المتينة بين الشعبين.

كما عبّر الوفد عن إعجابه بالتطور الكبير الذي شهدته دولة الإمارات، مشيداً بالنظرة الثاقبة لقيادة الدولة، ومشيراً أيضاً إلى أن النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة تمثل نموذجاً يحتذى به عالمياً. وأكدوا أن العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين تمثل الركيزة الأساسية التي تدفع بالشراكة الثنائية نحو آفاق أرحب.