الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الصين لدى الدولة

تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد تسنغ جيشين، السفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.وفي مستهل اللقاء، رحب عمر الشامسي بالسفير الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية.

وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون والشراكة الاستراتيجية الإيجابية والمثمرة، التي تقوم على أسس متينة من التفاهم المتبادل والدعم المشترك، بما يعزز رؤى البلدين التنموية وجهودهما الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.من جانبه، أعرب تسنغ جيشين عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيداً بمتانة العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.