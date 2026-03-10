الإمارات تواصل جهودها في جنيف لإطلاع الشركاء على الاعتداءات الإيرانية

قدم السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إحاطة للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بالتعاون مع جمعية المراسلين الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة (ACANU)، حول العدوان الإيراني غير المبرر على دولة الإمارات.

وأدان بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مؤكداً أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ومن جنيف، تواصل دولة الإمارات الانخراط بشكل فاعل مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية والمنظمات الدولية لإطلاع الشركاء على تطورات الوضع وتداعياته على الاستقرار الإقليمي والعمليات الإنسانية. كما جددت الدولة تأكيد التزامها بالتعاون متعدد الأطراف، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الهجمات واحترام أحكام القانون الدولي.