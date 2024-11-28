محمد الشرقي يستقبل القنصل العام لدولة الكويت بمناسبة انتهاء مهام عمله

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموّه بمناسبة انتهاء مهامه. ورحّب سمو ولي عهد الفجيرة بالقنصل العام لدولة الكوي ت، متمنياً له التوفيق في مهام عمله المستقبلية، وأكد عمق العلاقات والروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

في إطار آخر، استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلا على حده، نفوين ثانة ذيف سفير جمهورية فيتنام الإشتراكية لدى الدولة، وأندرس بيورن هانسن سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة.

ورحّب سموه بالسّفيرّين اللذين قدما للسّلام على سموّه، متمنياً لهما التوفيق في أداء مهام عملهما وجرى خلال اللقاءين تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث واستعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يخدم تطور المصالح والتعاون بين الشعوب. وأشاد السفيران بالتطور التنموي والنهضة التي تشهدها إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على المستويات كافة.

إلى ذلك التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مريم أحمد الزيودي، لاعبة ألعاب القوى لأصحاب الهمم، لحصولها على عدد من الميداليات الرياضية وتحقيقها إنجازات رياضية دولية.

وأكّد سموه خلال اللقاء المكانة التي حققتها إمارة الفجيرة في المحافل الرياضية الدولية بطموح شبابها وشاباتها، من أصحاب الإنجازات الرياضية، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لهذه الإنجازات في المجال الرياضي، وأهميته في دعم تنافسية الرياضة المحلية في منصّات التتويج العالمية.

وهنّأ سموه، مريم الزيودي، على تميّزها في المجال الرياضي، مؤكّداً أهمية استمرار الطّموح نحو المزيد من النجاحات والإنجازات المشرّفة.

وحصلت مريم الزيودي على ذهبية الألعاب الآسيوية في الصين 2023، وذهبية بطولة العالم البارالمبية في اليابان 2024 والمركز الرابع مع رقم شخصي جديد تحطيم الرقم الآسيوي في دفع الجلّة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024. حضر اللقاءات الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.