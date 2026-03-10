البحرين تدين الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات في كردستان العراق

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة، والذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق، باعتباره انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقيتي جنيف لعام 1949، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأكدت الخارجية البحرينية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددةً على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين، ووقف العمليات الإرهابية والعدائية الآثمة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.