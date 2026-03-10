رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الألماني أكد خلاله تضامن بلده مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضيها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، تناولا خلاله التطورات الإقليمية في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد فخامته خلال الاتصال تضامن ألمانيا مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، معرباً عن إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة والتي تمثل انتهاكاً لسيادتها والقوانين الدولية.

كما أعرب فخامته عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة وتقديره للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بالرعايا الألمان والمقيمين فيها وحرصها على ضمان سلامتهم وتسهيل إجراءاتهم خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد الجانبان أن احتواء التصعيد يمثل أولوية قصوى، داعيين إلى تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط بما يجنبها مزيداً من الأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.