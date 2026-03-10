رئيس برلمان تنزانيا يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات بمواجهة الاعتداءات الإيرانية

تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رسالة تضامن من معالي موسى آزان زونغو، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة، أعرب فيها عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء الاعتداء الإيراني على أراضيها.

وأكد موسى في رسالته أنه باسم الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة وباسمه الشخصي يعرب عن بالغ القلق إزاء الاعتداءات الإيرانية التي لا تزال تؤثر على استقرار منطقة الشرق الأوسط ورفاه شعوبها.

وأشار إلى أنه في مواجهة الشدائد تظل الوحدة والأمل أقوى الحلفاء، مؤكداً على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين برلمان تنزانيا والمجلس الوطني الاتحادي.

وأعرب عن ثقته بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل دائماً دولة آمنة ومستقرة داعيا إلى أن يسود السلام والاستقرار في المنطقة وأكد أن دولة الإمارات ستواصل مسيرتها قوية وثابتة.