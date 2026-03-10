الدولة تدين محاولة الاستهداف الإيراني الغادر لتركيا

أدانت دولة الإمارات بشدة محاولة الاستهداف الغادر للجمهورية التركية الصديقة بصاروخ باليستي إيراني للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث نجحت الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في اعتراضه وتدميره بعد دخوله الأجواء التركية، معتبرة أن هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن استمرار استهداف الدول الشقيقة والصديقة أمر مدان بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويشكل تصعيداً مرفوضاً ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

في السياق، قال ‌الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان، إن بلاده وجهت التحذيرات ⁠اللازمة لإيران. وفي ‌تعليق ‌بعد اجتماع لمجلس ​الوزراء، قال ‌أردوغان ​إن ⁠طهران تواصل اتخاذ خطوات ​خاطئة ⁠وغير مبررة.

وأضاف ⁠إن تركيا ستواصل ⁠اتخاذ إجراءات إضافية بعد نشر ست طائرات من طراز إف - 16 ‌في شمال قبرص. وحذر الرئيس التركي إيران من الخطوات الاستفزازية، وقال: على رغم تحذيراتنا الصادقة، تتواصل الخطوات الخاطئة للغاية والاستفزازية التي ستهدد صداقة تركيا..

يجب عدم القيام بتصرف مماثل.. يجب تفادي المثابرة والعناد في ارتكاب الخطأ. ولفت ​أردوغان، إلى أن الهدف الرئيس لتركيا هو ‌إبقاء البلاد بعيدة عن لهيب ‌الحرب الإيرانية. كما أكدت مصادر في الخارجية التركية، استدعاء أنقرة للسفير الإيراني بسبب إطلاق الصاروخ.

وقالت تركيا في وقت سابق أمس، إن دفاعات ​حلف شمال الأطلسي الجوية أسقطت صاروخاً باليستياً ثانياً أطلقته إيران ودخل المجال ‌الجوي التركي، ​محذرة من أنها ستتخذ أي خطوات ضرورية لمواجهة التهديدات. وأفاد متحدث باسم حلف شمال الأطلسي، بأن الحلف اعترض صاروخاً متجهاً إلى تركيا، مؤكداً التزام الحلف بالاستعداد للدفاع عن أعضائه.

وصرحت وزارة الدفاع التركية: نؤكد مرة أخرى أن جميع الإجراءات اللازمة ستتخذ بحزم ودون تردد ضد أي تهديد يستهدف ‌أراضي بلادنا ومجالها الجوي، مضيفة أن بعض أجزاء الذخيرة سقطت في إقليم غازي عنتاب جنوب شرق البلاد دون وقوع أي إصابات. وتابعت: نؤكد مجدداً أن من مصلحة الجميع الالتزام ‌بتحذيرات تركيا في هذا الصدد.