الإمارات ترحّب بالخطوة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية

رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة فخامة الرئيس دونالد ترامب، والتي تهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين وزعزعة الاستقرار الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين في السودان لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاع في السودان.

كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محوريًّا ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها.

وأكدت الوزارة أيضا على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.