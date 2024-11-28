قصص نجاح إماراتيات في قطاع الصناعات الثقيلة

استعرضت جلسة «من المصنع إلى مجالس القيادة» قصص نجاح لإماراتيات قمن بتحقيق إنجازات كبيرة في الصناعات الثقيلة، وتبوأن مناصب قيادية في ظل إثباتهن الكفاءة والاقتدار.

وفي جلسة شهدت نقاشات واسعة أدارتها الإعلامية براندي سكوت من ARN بحضور نجيبة الجابري، نائب رئيس قطاع البيئة والصحة والسلامة الإمارات العالمية للألمنيوم، وفاطمة الشايجي، نائب رئيس إدارة الأصول المحلية في طاقة.

فقد تم التطرق إلى النجاحات التي حققتها عدد من النساء في مواقع صعبة ضمن الصناعات الثقيلة، والتي ظلت طيلة أكثر من سنوات حكراً على الرجال، ولم يقتصر ذلك على العمل بل تبوأت مناصب قيادية والإشراف على وحدات إنتاج والمشاركة في مجالس الإدارة. وأشارت الجابري إلى أنها تحملت مسؤولية الإشراف على أطول خط لإنتاج الألمنيوم، وأسهمت في التشجيع على تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية وخفض التكاليف.

الجابري التي كانت متفوقة في دراستها في الرياضيات حصلت على دراسة الهندسة واقتحام مهنة صعبة في الصناعات الثقيلة لتبقى أول فتاة تعمل في المصنع وحيدة بين أكثر من ألف رجل يعملون هناك، لكن إرادتها وطموحها وكفاءتها جعل مديريها يوظفون نساء في هذه المواقع بالنظر للصورة الإيجابية لنجية الجابري وقدرتها على إدارة إنتاج المصنع بكفاءة عالية.

وسردت فاطمة الشايجي، نائب الرئيس إدارة الأصول المحلية في طاقة قصة نجاحها وكيف تمكنت من اقتحام مجال الطاقة المتجددة التي كانت أيضاً حكراً على الرجال، حيث كانت المرأة الوحيدة في فريق عمل يتكون من 150 رجلاً، ولكن في فترة وجيزة أثبتت المهارات الأزمة وباتت مصدر إلهام للعديد من بنات الوطن باجتهادها وكفاءتها، وتبوأت مناصب قيادية في المؤسسة بعد الاستفادة من تدريب في العمل الاستراتيجي والمفاهيم الإدارية، وأسهمت بشكل كبير في تنفيذ عدة مبادرات لرفع كفاءة العمليات التشغيلية.