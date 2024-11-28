جلسة تتناول دور المرأة في الاستدامة والتوجهات المستقبلية

أكد مشاركان في الجلسة التي حملت عنوان «المرأة والاستدامة.. توجهات مستقبلية»، أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تمكين المرأة تتميز بالتكامل والشمول ووضوح الرؤية والأهداف إضافة إلى الاستدامة، وهو ما نجده ضمن استراتيجيتها الوطنية لتمكين وريادة المرأة الهادفة إلى بناء قدرات النساء وتذليل العقبات أمام مشاركتهن في المجالات كافة بوصفهن عنصراً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وقال الدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد «بوستيريتي» والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، إن الشبكة تضم أكثر من 100 شركة، وتنظم العديد من الأنشطة الإقليمية، ويلتقي فيها كافة الشركاء والأعضاء التنفيذيين، وتعتبر شركة «أدنوك» واحدة من هؤلاء الأعضاء التنفيذيين.

وثمّن الدكتور جرار دعم «أدنوك» للمرأة ضمن أجندتها وحرصها على تطوير المواهب النسائية والكوادر الإماراتية وتعزيز التوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى إقامة الشراكات والتعاون، حيث بذلت الجهود الكبيرة في تطوير دور المرأة في القيادة.

وقال إن الحديث عن تمكين المرأة لم يعد ترفيهاً وإنما أصبح أولوية وواجباً وطنياً لا بد من العمل معاً لتحقيقه في كافة المجتمعات، وهو هدف طبيعي لا بد من تكاتف دول العالم بقطاعاته المختلفة لتحقيقه.

واستعرضت سمر الحميدي، نائب الرئيس لشؤون تغير المناخ بـ«أدنوك»، خلال الجلسة، الفرص والتحديات التي تواجه قضية تمكين المرأة في الاستدامة، لا سيما وأن تغير المناخ يؤثر بالفعل على 85 % من سكان العالم، لذا بات التركيز على الأساسيات والالتزامات الاقتصادية في مجال الاستدامة شيئاً مهماً.