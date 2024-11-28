استعراض تجربة موظفات «كهرباء دبي» في الاستدامة والابتكار

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركتها في المنتدى من خلال مشاركتها عن دور المرأة الإماراتية في تعزيز الاستدامة والابتكار ودورها الحيوي في المشاريع والمبادرات الريادية التي تنفذها الهيئة كواحدة من أكبر المؤسسات الحكومية الحاضنة للكوادر النسائية الفنية على مستوى إمارة دبي في قطاع الطاقة. وعلى مدى يومي المؤتمر، شاركت 12 موظفة في 4 جلسات نقاشية سلطن خلالها الضوء على حرص الهيئة على إشراك المرأة في اتخاذ القرار، وتمكينها بداية من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية.

في جلسة بعنوان «موازنة الطاقة: معالم جديدة للتوازن والتأثير العالمي» ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، تطرّقت فاطمة الجوكر، مستشار قانوني ورئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة وإسهاماتها الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والبحثية وتطوير حلول مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات. وسلّطت الجوكر الضوء على إسهامات المهندسات الإماراتيات في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يدعم تحقيق الاستراتيجيات الوطنية الطموحة وأهداف التنمية المستدامة.

تعزيز الابتكار

وأشادت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بالدور الريادي للإدارة العليا في هيئة كهرباء ومياه دبي في تمكين المرأة وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة. واستعرضت النعيمي تجربتها الشخصية في الانتقال من المجال الأكاديمي بعد حصولها على درجة الدكتوراه في تقنيات النانو للخلايا الشمسية، إلى العمل في البحوث والتطوير في الهيئة، وصولاً إلى توليها إدارة مركز الاستدامة والابتكار.

بيئة محفزة

وأكدت ريم السويدي، نائب مدير أول التطوير في إدارة المواهب، أهمية تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية بمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة. وأشادت بجهود الإدارة العليا لهيئة كهرباء ومياه دبي في توفير بيئة عمل محفزة تمكّن المرأة من النجاح في المناصب القيادية، وإتاحة البرامج التدريبية لتطوير المهارات القيادية والفنية، إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص والمكافآت بين الجنسين.

وخلال جلسة «مدن ذكية: هل نحن جاهزون للمستقبل؟»، أكدت المهندسة غنوة كريم، مدير إداري - التصميم وإدارة التجربة – قطاع الابتكار والمستقبل، أن هيئة كهرباء ومياه دبي لا تدخر أي جهد في دعم المرأة وتمكينها من تحقيق مسارات قيادية استثنائية، وتتبنى سياسات فعّالة لتحقيق التوازن بين الجنسين، ما يعكس إيمانها الراسخ بدور المرأة كشريك أساسي في بناء المستقبل، ويعزز ثقة الموظفات بأنفسهن كقائدات، ويوفر بيئة محفزة على الابتكار والإبداع.

إدارة المشاريع

وأوضحت المهندسة عبير الشرف، مدير إدارة تسليم مشاريع - الابتكار والمستقبل، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع خيار لا بديل عنه لضمان النجاح، ويمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة والتميز، مشيرة إلى أن قدرات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع متعددة ومنها تحليل ومعالجة البيانات المعقدة، وتحديد الأولويات وتحسين توزيع العمل، وتسهيل عملية التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقييم.

وسلطت مروة النقي - مدير أول استشراف المستقبل، الضوء على ريادة هيئة كهرباء ومياه دبي في الاعتماد على أحدث التقنيات لاستشراف المستقبل، مشيرة إلى أن توظيف الهيئة للذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتخيل وتصميم وتنفيذ المشاريع المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية، إضافة إلى بناء سيناريوهات مستقبلية للتنبؤ بالمخاطر البيئية ومحاكاتها، بما يعزز الجاهزية لبناء مستقبل مرن ومستدام.