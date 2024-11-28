كاميل فاسكيز تقدم قصة تألقها في مهنة المحاماة

استضاف منتدى المرأة العالمي - دبي، في جلسة رئيسية المحامية الشهيرة كاميل فاسكيز التي اكتسبت شهرتها بصورة أساسية من كونها محامية النجم العالمي جوني ديب، خاصة في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، والتي حظيت باهتمام واسع النطاق نظراً للشعبية الكبيرة للنجم العالمي.

وتحدثت كاميل فاسكيز عن التحديات التي واجهتها خلال مسيرتها المهنية كمحامية إلى أن أصبحت من بين الأشهر عالمياً في مجال المحاماة، وتطرقت في الجلسة التي أدارتها نورا العبار، مدير إدارة التسويق والاتصال - بيت العائلة الإبراهيمية، إلى الدعم العاطفي والنفسي الذي حظيت به من جانب أفراد أسرتها ولاسيما والدتها خلال عملها كمحامية للنجم جوني ديب.

وخلال الجلسة التي حضرتها منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، أشارت فاسكيز إلى أسلوبها الذي اتسم بالشفافية والمصارحة خلال مرافعتها كمحامية في قضية جوني ديب التي تصدّرت عناوين الصحف في ذلك الوقت من 11 أبريل وحتى 27 مايو 2022. وحول رأيها في مسألة دخول كاميرات لتصوير وقائع جلسات المحاكمة مثلما حدث مع قضية جوني ديب، قالت فاسكيز، «تصوير جلسات المحاكمة بالكاميرات أمر مهم لإطلاع الجمهور على ملابسات القضية والأدلة القائمة».

وأضافت فاسكيز «خلال فترة المحاكمة تعرضت لعملية تدقيق شاملة في كل جوانب حياتي الخاصة.. حاول الجميع معرفة من أنا؟ ومن عائلتي؟ وما هي تفاصيل مسيرتي المهنية والتعليمية؟... لقد كسبت القضية، ولكني خسرت خصوصيتي وهذا جعل الأمور صعبة ومعقدة بالنسبة لي». وعن دراستها الجامعية قالت: «لم ألتحق بجامعة مرموقة ذائعة الصيت، ولكن كان لدي الإصرار والإرادة لكي أكون محامية مرموقة، ولا شك أن الدعم الذي حصلت عليه من أفراد أسرتي كان دافعاً كبيراً لي».