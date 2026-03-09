الإمارات: نحن في حالة دفاع لمواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن دولة الإمارات في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر. وجاء في البيان: «تؤكد الإمارات العربية المتحدة أنها في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر، والذي شمل إطلاق أكثر من 1400 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وهو ما يمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها».

وأضافت وزارة الخارجية في بيانها: «وتشدد دولة الإمارات على أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، إلا أنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وذلك استناداً إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

على صعيد متصل، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن أي إجراءات دفاعية ستتخذها دولة الإمارات ستكون علنية وواضحة. وقال معاليه في منشور على منصة «إكس»: «الإمارات في حالة دفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإيراني الذي استهدف أراضيها وسكانها وبنيتها المدنية».

وأضاف معاليه: «أي إجراءات دفاعية ستتخذها الدولة ستكون علنية وواضحة، ولن تعتمد على تسريبات صحافية أو روايات مجهولة المصدر والمقصد.. هدفنا وقف هذا العدوان المستمر على الإمارات ودول الخليج العربي، لا الانجرار إلى التصعيد».