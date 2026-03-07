رئيس الدولة ورئيس وزراء كرواتيا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، بحثا خلاله التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعبر معالي رئيس الوزراء الكرواتي عن إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، مؤكداً أنها انتهاك خطير لسيادة الدول والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن معاليه لموقف كرواتيا الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة والعودة إلى الحوار والمسار الدبلوماسي بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين.