رئيس الدولة وقادة الدول يشددون على ضرورة العمل على منع اتساع الصراع في المنطقة

سموه والقادة يدعون إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالات هاتفية من قادة الدول الصديقة عبروا من خلالها عن إدانتهم الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك خطير لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا صاحب السمو رئيس الدولة، وقادة الدول الصديقة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وشددوا على ضرورة العمل على منع اتساع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

بلجيكا

وتفصيلاً، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مؤكداً تضامن بلده مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للملك فيليب لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات. وشدد الجانبان على ضرورة العمل على منع اتساع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

تونغا

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاك خطير لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الملك توبو السادس لموقفه الداعم لدولة الإمارات. ودعا الجانبان إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الباراغواي

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية الباراغواي، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة.

إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأعرب عن تضامن الباراغواي مع دولة الإمارات واستنكارها لما تتعرض له من اعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادتها وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس الباراغواي لموقف بلاده الداعم لدولة الإمارات. وأكد الجانبان ضرورة العودة إلى المسار السياسي والحلول الدبلوماسية تجنباً لمزيد من التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة والعالم.

الفلبين

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من فيرديناند ماركوس، رئيس جمهورية الفلبين، بحثا خلاله الأوضاع المتفاقمة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده. وعبر الرئيس الفلبيني خلال الاتصال، عن استنكار بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة..

مؤكداً تضامنها مع الدولة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفيرديناند ماركوس لموقفه الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية تفادياً لمزيد من التهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

رومانيا

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من إيلي بولوجان، رئيس وزراء رومانيا، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مؤكداً تضامن رومانيا مع الدولة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها. من جانبه عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لرئيس وزراء رومانيا لموقف رومانيا الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء رومانيا، خلال الاتصال، التداعيات الخطيرة للتطورات العسكرية والأمنية في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ماليزيا

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.. المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأدان رئيس وزراء ماليزيا الاعتداءات الإيرانية السافرة. من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس الوزراء لموقف ماليزيا الداعم لدولة الإمارات.

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة اتصالاً هاتفياً من نيحيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق، بحثا خلاله التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.