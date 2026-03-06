الإمارات تدين محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي إيراني

أبوظبي - وام، أنقرة - وكالات

أدانت دولة الإمارات، بشدة، محاولة استهداف الجمهورية التركية الصديقة بصاروخ باليستي إيراني، حيث نجحت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في تدميره قبل وصوله إلى الأراضي التركية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن توسيع دائرة الاعتداءات لتشمل دولاً شقيقة وصديقة أمر مدان بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويشكل تصعيداً مرفوضاً يقوّض جهود التهدئة، ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وأعلنت تركيا، أول من أمس، أن دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) اعترضت صاروخاً باليستياً تم إطلاقه من إيران قبل أن يدخل المجال الجوي التركي.

وقالت وزارة الدفاع ​التركية، إن الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي وأنظمة الدفاع من الصواريخ في شرق البحر المتوسط، دمرت صاروخاً باليستياً أطلق ‌من إيران متجهاً نحو المجال ‌الجوي التركي بعد أن ‌عبر فوق ‌سوريا والعراق.

وأضافت الوزارة في بيان أن الواقعة ​لم تسفر ‌عن ​سقوط قتلى أو مصابين، وأشارت إلى أن تركيا ​تحتفظ بحقها في الرد على أي عمل عدائي ضدها، لكنها تدعو في الوقت ذاته الأطراف المعنية إلى الإحجام عن أي خطوات من شأنها تصعيد ​الموقف.

وذكر ‌مصدر دبلوماسي ​تركي ​أن أنقرة ⁠استدعت أول من امس ​السفير ​الإيراني إلى وزارة ​الخارجية للتعبير ‌عن ⁠احتجاجها وقلقها ​إزاء ​إطلاق ⁠إيران صاروخاً ​باليستياً ​متجهاً ⁠نحو ⁠مجالها ​الجوي.

إلى ذلك، أكد متحدث باسم «الناتو» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن صاروخاً باليستياً أطلقته إيران استهدف تركيا بالفعل، وعند سؤاله عما إذا كان الصاروخ أُطلق على تركيا، أجاب الضابط مارتن أودونيل بـ«نعم».

إلى ذلك، استبعد الأمين العام للحلف انخراط التحالف في حرب إيران. وقال مارك روته لوكالة «رويترز»: إن هذا الحادث «​لا يقدم مبرراً فورياً لتفعيل (المادة الخامسة) من معاهدة الدفاع المشترك».

وقال روته، إن كثيراً من أعضاء «حلف شمال الأطلسي» يدعمون الولايات المتحدة وإسرائيل في ضرباتهما ضد إيران؛ لأنها باتت «على وشك أن ‌تشكل تهديداً لأوروبا أيضاً»، لكن عدداً من قادة دول «الحلف»، مثل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ⁠والرئيس ⁠التركي رجب طيب أردوغان ينتقدون العمل العسكري.