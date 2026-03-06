عبدالله بن زايد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، جورجا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى روما.

ونقل سموه لجورجا ميلوني، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للجمهورية الإيطالية وشعبها التقدم والازدهار.

وحمّلت رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، سموه تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياتها لدولة الإمارات وشعبها دوام الازدهار والرخاء.

ورحبت جورجا ميلوني بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أطر التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإيطاليا.

تطور

كما استعرضا الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من النمو والتطور في علاقات التعاون في مختلفة القطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة المتجددة، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، بما يدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

وتناول اللقاء كذلك مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول في المنطقة، حيث شكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جورجا ميلوني، على موقف بلادها الأخوي وتضامنها الكامل مع دولة الإمارات.

وناقش سموه ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء، مشيراً إلى حرص البلدين على توسيع نطاق تعاونهما وشراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم جهودهما لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة البلدين شريكين فاعلين في دعم الاستقرار والنمو والازدهار المستدام على المستويين الإقليمي والدولي.

لقاء

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى روما.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية وسبل تطويرها في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويواكب تطلعاتهما نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

كما بحث سموه مع أنطونيو تاجاني مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول شقيقة وصديقة، واستعرضا أهمية تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وترسيخ الحلول السلمية للنزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن العلاقات الإماراتية الإيطالية تشهد نمواً متسارعاً يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لتعزيز شراكاتها مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها إيطاليا، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.