رئيس الدولة وقادة دول يؤكدون ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة

سموه يدين خلال اتصال مع علييف اعتداءات إيران على أذربيجان ويؤكد تضامن الإمارات معها

بحث الأوضاع المتفاقمة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم إقليمياً ودولياً

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالات هاتفية من قادة دول، أعربوا خلالها عن تضامن دولهم مع الإمارات ضد الاعتداءات الإيرانية السافرة، ودعمهم لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، كما عبّروا عن استنكارهم للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، وما تمثله هذه الاعتداءات من انتهاك لسيادة الدولة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وقادة الدول ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة، واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا العالقة.

أذربيجان

تفصيلاً، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً مع إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بحثا خلاله المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأدان سموه الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي أذربيجان، مؤكداً تضامن دولة الإمارات معها تجاه كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

من جانبه، شكر الرئيس الأذري صاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر صادقة ولموقف دولة الإمارات وتضامنها مع أذربيجان.

كما أكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا العالقة، بما يصون أمن الدول ويحفظ سلامة شعوبها ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة.

إندونيسيا

وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، أكدا خلاله ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة ومعالجة مختلف القضايا الإقليمية العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

البرلمان الأوروبي

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، الأوضاع العسكرية والأمنية المتفاقمة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وعبّرت رئيسة البرلمان الأوروبي عن إدانتها للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدة أنها تزيد من حدة التوتر والتصعيد في المنطقة وتمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدولة وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أعربت عن تضامنها مع دولة الإمارات، مشيدة بكفاءة منظوماتها الدفاعية وقدرتها على ضمان سلامة سكانها وحماية بنيتها التحتية الحيوية.

من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لروبيرتا ميتسولا لموقفها الداعم لدولة الإمارات.

التشيك

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من أندريه بابيش، رئيس وزراء جمهورية التشيك، بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وأدان رئيس وزراء التشيك، خلال الاتصال، الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول والقوانين الدولية.

من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لأندريه بابيش لموقف التشيك الداعم لدولة الإمارات.

هولندا

وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من روب يتن، رئيس وزراء مملكة هولندا، بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري المتسارع فيها وتأثيره على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وعبّر رئيس الوزراء عن إدانة هولندا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً استدعاء هولندا السفير الإيراني لتأكيد احتجاجها وإدانتها اعتداءات إيران ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لروب يتن لموقف هولندا الداعم والمتضامن مع دولة الإمارات.

لوكسمبورغ

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من لوك فريدن، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ، أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن بلده مع الدولة في كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة لوك فريدن لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث الجانبان التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري في المنطقة على الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.

بنغلاديش

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من طارق رحمن رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن بنغلاديش مع الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية لموقف بنغلاديش الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع في المنطقة، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا.

ليبيا

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، أعرب خلاله عن تضامن بلده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من دول المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول وتقويضاً لأمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة عبدالحميد الدبيبة لموقف ليبيا الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي لحل القضايا العالقة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

