«إيدج» توقّع اتفاقية استراتيجية لتعزيز حماية الحدود الوطنية في الإكوادور

وقّعت مجموعة «إيدج» خطاب نوايا مع وزارة الدفاع الوطني في الإكوادور لتنفيذ برنامج كبير للبنية التحتية الأمنية يهدف إلى تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز قدرات حماية الحدود في الإكوادور. وتشكل الاتفاقية خطوة مهمة تعكس بوضوح عمق العلاقات المتنامية والتعاون الاستراتيجي المتصاعد بين البلدين.

ويُرسّخ الاتفاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الإكوادور في مجالَي الدفاع وأمن الحدود. وقال عمر الزعابي، رئيس الشؤون التجارية في «إيدج»، إن هذه الاتفاقية تُمثّل خطوة محورية في توسيع نطاق شراكة «إيدج» الاستراتيجية مع وزارة الدفاع في الإكوادور، وقد أثبتت مجموعة «إيدج» قدرتها على تنفيذ برامج متقدمة ومعقدة في مجالات الأمن الوطني ومراقبة الحدود عبر مناطق متعددة.

وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة، ستعمل المجموعة على نقل هذه الخبرات إلى الإكوادور عبر توفير قدرات متطورة في مجالَي المراقبة والحماية، إلى جانب بناء كفاءات وطنية قوية تضمن تحقيق تفوق عملياتي مستدام وتعزيز مستويات الجاهزية والمرونة على المدى الطويل.