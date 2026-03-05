أنور قرقاش لأفراد قواتنا المسلحة: تحية من القلب بحجم السماء.. «بكم يطمئن الوطن وتبقى دارنا آمنة»

وجه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، التحية لأفراد قواتنا المسلحة وأبطال الدفاع الجوي وقواتنا الجوية، مثمناً أداءهم المهني والبطولي في حماية سماء الإمارات وأرضها وكل من يعيش عليها.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" : «تحية من القلب، بحجم السماء، لأفراد قواتنا المسلحة وأبطال الدفاع الجوي وقواتنا الجوية، أداؤكم المهني والبطولي في حماية سماء الإمارات وأرضها وكل من يعيش عليها محل فخرٍ وامتنانٍ».

وختم معاليه: «بكم يطمئن الوطن وتبقى دارنا آمنة».