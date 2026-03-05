الإمارات وأستراليا تبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في أبوظبي، رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وأستراليا، والتي تحظى باهتمام قيادتي وحكومتي البلدين، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، بما يعزز أوجه التعاون المشترك ويخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.

كما تناول اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأنها، مع الإشادة بكفاءة الأجهزة الإماراتية وقدراتها الدفاعية المتقدمة في حماية أمن الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

وما تتميز به الدولة من تخطيط استراتيجي واستعداد لمختلف السيناريوهات بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة. وأعرب رضوان جدوت عن موقف أستراليا الداعم لدولة الإمارات في مواجهة الهجمات الإيرانية، مشيراً إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية في أستراليا مع قيادة دولة الإمارات، تأكيداً للتضامن والدعم تجاه ما تتعرض له من اعتداءات تستهدف سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.